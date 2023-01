Materazzi: «Mi auguro che favorito sia il Milan! Dimarco ha voglia di Inter»

Milan-Inter è la finale di Supercoppa italiana che avrà inizio alle ore 20 a Riad, al King Fahd International Stadium. Ad assistere al derby c’è anche Materazzi che ai microfoni di Inter TV si augura che i favoriti siano i rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni

PRONOSTICI E NON SOLO – Milan-Inter è la finalissima di Supercoppa italiana che anche in Arabia Saudita trova ampio risalto. Marco Materazzi parla così prima del fischio d’inizio: «Visti i 58mila che si aspettano sarà sicuramente bello e speriamo che lo spettacolo sia degno della grande partita quale credo sia. Solitamente vince quello meno favorito, mi auguro che i favoriti siano loro e che riusciamo a portare a casa il trofeo. Le scelte di Inzaghi? Penso siano quelli che danno più garanzie in questo momento e che stanno meglio di altri. Barella sappiamo quanto è importante, se mi avessero chiesto un giocatore da togliere al Milan avrei detto il portiere (Maignan, ndr) che fa la differenza e si è visto l’anno scorso. Spero sia questa la chiave. Acerbi? Non c’è de Vrij, ma Acerbi sta facendo bene. L’Inter è una quadra compatta, Bastoni è giovane ma è un veterano. Siamo ben coperti in difesa, Dimarco non lo scopriamo di certo oggi. Spinge, dà gas e ha la voglia di Inter. Lautaro Martinez è un Campione del Mondo e sta trascinando ma sono anni ormai che impressiona».