Marsiglia, missione Europa League: Correa come al solito

Il Marsiglia si prepara a scendere in campo al Vélodrome – alle ore 21 – per sfidare il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Tra le scelte del tecnico Gasset non figura Joaquin Correa dal primo minuto.

COME AL SOLITO – Non riesce proprio a trovare spazio Joaquin Correa nel Marsiglia. Anche nell’undici titolare di Gasset che questa sera affronterà il Villarreal in Europa League, infatti, l’attaccante di proprietà dell’Inter partirà soltanto dalla panchina. La speranza, per lui, è quella di poter entrare a gara in corso per dare il suo contributo. Per i nerazzurri, invece, la speranza è di veder vincere il club francese, considerando l’obbligo di riscatto di Correa in caso di qualificazione alla Champions League. Che arriverebbe in caso di vittoria dell’Europa League.