Betsson Sport avanza, scommessa Inter: cos’è e cosa potrà essere

Betsson Sport è l’ultima novità arrivata sul mercato italiano e l’Inter si candida a essere il primo grande club di calcio a farne un partner centrale nella propria strategia commerciale. Manca ancora il nero su bianco ma l’arancione presto sarà sempre più dominante in Italia…

UNIVERSO BETSSON – In Italia arriva Betsson. O meglio Betsson AB. Ma anche Betsson Group. E ovviamente Betsson Sport, sì. Di cosa stiamo parlando e cosa c’entra l’Inter adesso? Andiamo per gradi. Betsson AB è una holding che investe e gestisce aziende in rapida crescita nel settore dei giochi online. Betsson Group è uno dei gruppi di gaming più grandi al mondo, al centro dell‘entertainment da oltre sessant’anni. Ed è interamente di proprietà Betsson AB. Tra i tanti marchi controllati, Betsson – che porta il nome dell’azienda – è ovviamente quello di punta. Ed è pronto a debuttare direttamente nel mondo sportivo italiano dopo aver tastato il terreno per anni con altri marchi di proprietà. In particolare StarCasinò, che in ambito calcistico diventa StarCasinò Sport. Marchio che adesso verrà strategicamente affiancato – e probabilmente offuscato un po’ – da Betsson stesso attraverso la nuova piattaforma Betsson Sport. Tutto chiaro?

Betsson Sport x Inter: main sponsor in arrivo

OCCASIONE INTER – La notizia è fresca, questione di ore più che di giorni. Ci sarà tempo di conoscere ulteriori dettagli e familiarizzare con il brand arancione di betting ma non solo. Nel frattempo l’Inter, dietro le quinte, è co-protagonista di questo annuncio perché il primo grande investimento del colosso svedese con sede a Malta nel calcio italiano dovrebbe essere proprio legato ai colori nerazzurri. Come main sponsor, per la precisione. Betsson, attraverso il marchio Betsson Sport, è pronto a prendere il posto di Paramount+ come Official Jersey Front Partner dell’Inter sulla maglia da gioco a partire dalla prossima stagione. E probabilmente non si “limiterà” a questo ruolo, visto che la mission dell’azienda va oltre il core business noto. Si attendono conferme ufficiali ma la strada è ormai tracciata: l’Inter scommette su Betsson e viceversa. Sulla maglia nerazzurra è in arrivo Betsson.Sport, dove “la passione fa la differenza”.