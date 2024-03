Betsson-Inter vicini? Arriva una mossa dalla piattaforma! La nota

Betsson nel giro dei prossimi giorni potrebbe diventare nuovo partner dell’Inter. La società svedese ha annunciato il lancio del suo marchio in Italia.

COMUNICATO − Presto Inter e Betsson potrebbe convolare a nozze. Il gruppo svedese, che offre un’offerta completa di scommesse sportive, vantando mercati di diverse attività sportive, nonché una vasta gamma di slot, giochi da tavolo ed esperienze coinvolgenti di casinò dal vivo, ha annunciato il suo ingresso sul mercato italiano. “Il marchio Betsson ha recentemente sperimentato una significativa espansione geografica, in particolare in America Latina, evidenziata da importanti sponsorizzazioni come quello di essere lo sponsor principale di tre dei club di calcio più stimati della regione: Boca Juniors e Racing Club in Argentina e Atlético Nacional in Colombia. Il lancio di Betsson in Italia dimostra la continua dedizione del Gruppo all’elevazione del marchio Betsson e all’espansione della sua presenza geografica, ottenendo vantaggi di scala attraverso diverse iniziative di marketing e sponsorizzazioni globali”.