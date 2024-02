Il Marsiglia di Correa è una sciagura rara: in vista nuovo ribaltone!

L’Inter ha prestato Correa al Marsiglia con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League: doveva essere un’impresa fattibile, si sta rivelando impossibile. E dalla Francia arrivano notizie di un nuovo ribaltone nell’OM.

IN USCITA – Gennaro Gattuso è a un passo dalle dimissioni come allenatore del Marsiglia. La notizia la lancia Foot Mercato in Francia, dandola come imminente. Ieri l’OM ha perso 1-0 contro il Brest, che sarà sì secondo in classifica in Ligue 1 ma era in dieci contro undici dal 60′. Joaquin Correa, in prestito dall’Inter, è entrato al 90′ appena dopo aver subito il gol partita. L’argentino, in maniera tragicomica, in sei mesi al Marsiglia non ha ancora segnato una misera volta. Un disastro come rendimento, ma i suoi compagni non fanno certo peggio. La squadra di Gattuso non vince dal 7 gennaio in tutte le competizioni e dal 17 dicembre in campionato. Dove ora è nono a trenta punti, -8 dalla zona Champions League e -9 dalla zona qualificazione diretta ai gironi. Un disastro, quello del Marsiglia, che a cascata rischia di avere ripercussioni anche nei confronti dell’Inter che perderebbe il riscatto di Correa. All’ennesima stagione negativa da quando è arrivato a Milano: un investimento sciagurato.