Il Marsiglia fa disastri pure prima di Correa: perde con l’uomo in più!

Senza vittorie da due mesi, il Marsiglia continua a crollare. Correa entra solo al 90’, ma nonostante mezz’ora con l’uomo in più perde 1-0 col Brest dell’altro prestito Inter Satriano.

UNA SCIAGURA – Se bisogna pensare alla squadra peggiore di questo inizio di 2024 il Marsiglia di Joaquin Correa è una grande candidata. Senza vittorie da due mesi in Ligue 1 e dal 7 gennaio in generale, perde 1-0 contro il Brest dell’altro prestito Inter, ossia Martin Satriano. Nel primo tempo non succede nulla, tranne una conclusione di Mathias Pereira Lage vicino all’1-0. La partita ha un sussulto al 60’, con una manata di Steve Mounié a palla lontana ai danni di Leonardo Balerdi che gli vale il rosso diretto. Per sfruttare la superiorità numerica Gennaro Gattuso mette subito dentro Pierre-Emerick Aubameyang al posto di Ismaila Sarr, ma non è certo un assedio. Tanto che il primo tiro in porta, facilmente parato, arriva addirittura all’87’ proprio di Aubameyang. Succede un minuto prima del vantaggio, di Pierre Lees-Melou che si infila sulla destra e rasoterra batte il portiere. Gattuso per la disperazione mette dentro Correa, che al primo pallone toccato lo regala agli avversari con un’apertura senza senso. Sconfitta terrificante per il Marsiglia: -9 dal terzo posto che vuol dire Champions League diretta (e riscatto obbligatorio per Correa), -8 dal quarto che vale i turni di qualificazione. Mentre il Brest di Satriano vola ed è incredibilmente secondo.