Behrami: «L’Inter ora ha un bonus! Anche senza ruotare è facile»

L’Inter sta comandando la Serie A con largo margine sulle inseguitrici. L’ex calciatore Behrami, in un intervento per DAZN, evidenzia come ora potrà anche essere gestibile un passo falso.

SENZA STORIE – Per Valon Behrami non c’è lotta per vincere la Serie A: «Non è mai iniziata. A questo punto Inter-Atalanta diventa un bonus in più che può giocarsi, ma senza preoccupazioni e con tanto margine. L’unica cosa era se la Juventus fosse rimasta in coda, al termine di questo ciclo con tante rotazioni. Fosse stata a tre, quattro o cinque punti c’era ancora qualcosa da giocarsi, adesso sono tanto lontane le altre. È chiaro che quando fai la rincorsa se sei a tre-quattro punti hai una scintilla in più. Anche se non ruoti quando sei davanti di tanti punti entri in campo in maniera diversa: tutto va bene, hai troppa facilità di giocata. La pressione l’Inter non ce l’ha più, gioca completamente in un altro modo e questo fa la differenza».