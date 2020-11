Marotta: “Rocchi mai presentato in Lega Serie A”. La risposta di Rizzoli

Beppe Marotta Inter

Marotta ha scritto a Fabio Caressa, conduttore di “Sky Calcio Club”, per specificare un passaggio delle dichiarazioni di Rizzoli (vedi articolo). L’Amministratore Delegato dell’Inter sostiene che Rocchi, figura di raccordo fra l’AIA e i club, non sia stato presentato in Lega Serie A.

BOTTA E RISPOSTA – Nel corso di “Sky Calcio Club” arriva un messaggio di Giuseppe Marotta. L’AD dell’Inter segnala come in Lega Serie A non sia per ora avvenuta la presentazione di Gianluca Rocchi, ex arbitro ora elemento di raccordo fra l’AIA e le società. Questa la risposta di Nicola Rizzoli, in collegamento col programma: «So che Rocchi è stato giovedì alla Sampdoria a parlare. Ha fatto la Lazio e alcune squadre di Serie B, va martedì dal Milan. So che la Lega Serie A ha mandato una mail per ufficializzare il ruolo, noi l’abbiamo ufficializzato in un raduno. È assolutamente un ruolo ufficiale, so che Rocchi ha parlato col direttore Piero Ausilio per andare in ritiro, ma visti i problemi fra tamponi e COVID-19 per ora hanno rinunciato. Questo è quello che so da Rocchi, probabilmente il direttore Marotta non lo sapeva. È un’opportunità di interscambio maggiore fra gli arbitri e le società, attraverso la federazione: è un ruolo federale, non dell’AIA anche se è all’interno del nostro mondo. È in stretto contatto con me, per spiegare i casi e dire dove abbiamo sbagliato. L’importante è fare chiarezza».