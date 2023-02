Marocchi: «Parole di Lautaro Martinez da capitano. Mancano campioni»

Il Bologna compie un’impresa, si dimostra superiore e supera l’Inter con il risultato di 1-0. La vittoria è più che meritata, Giancarlo Marocchi ha espresso la sua opinione su Sky Sport.

CROLLO – Giancarlo Marocchi esprime su Sky Sport il suo parere sulla partita tra Inter e Bologna: «Soriano e Orsolini non hanno mai difeso, fanno solo corse in avanti e ne traggono vantaggio. Sul gol subito sbaglia il passaggio D’Ambrosio in uscita, c’è lo spazio e Schouten fa il passaggio perfetto e veloce di 35 metri per Orsolini. Barella rimane coperto e il difensore italiano sbaglia a darla. Il tema dell’Inter non riesco a capirlo, è chiaro che quando è così c’è una certezza: su 25 giocatori troppi si lasciano trascinare dagli eventi, tanti sono forti tecnicamente ma non hanno motivazioni. Tu allenatore devi aver la fortuna di avere almeno il 40% di campioni dal punto di vista mentale, nell’Inter non ci sono. Se un allenatore dell’Inter deve motivare i giocatori è un bel problema, sì hai vinto trofei, ti qualifichi in Champions League ma non vinci lo Scudetto».

PAROLE – Il giornalista ha poi commentato le parole di Lautaro Martinez, dicendo: «Io non sono d’accordo con le scuse ai tifosi, se dai il 100% puoi anche perdere o giocare male ma sai di aver fatto il possibile. Lautaro Martinez si sta cercando di ribellare dalla situazione, le sue parole sono da capitano e forti. Spero che abbiano effetto dentro lo spogliatoio, tutti devono ascoltarle. I litigi servono, non bisogna andare d’accordo per forza per tirare fuori il meglio. Tendenzialmente mi fido del riscontro giocatori-allenatore, ma qui mi viene un dubbio perché i problemi dei nerazzurri persistono da inizio anno. Se uno ha la mentalità vincente e la trasmette ai compagni, la intravedi e la percepisci. Con l’Inter siamo qui ogni volta pensando che sia la volta buona, ma puntualmente arriva lo stop. La squadra non riesce ad avere continuità».