Valero: «Inter, centrocampo deludente. Lukaku poco coinvolto. Gli altri…»

Valero interviene nel post-partita di Bologna-Inter (vedi pagelle), nello studio di Dazn, per dire la sua sulle prestazioni individuali di alcuni calciatori nerazzurri. Di seguito le valutazioni dell’ex giocatore e opinionista su Lukaku e gli altri interisti.

VALUTAZIONI – Borja Valero riassume le prestazioni di alcuni giocatori dell’Inter nella partita persa a Bologna. Di seguito le valutazioni dell’ex calciatore e opinionista di Dazn: «Romelu Lukaku è stato poco coinvolto nel gioco. Ha giocato solo 16 palloni e questo la dice lunga su quella che è stata la sua partita. Un giocatore del genere lo devi coinvolgere di più per farlo rendere al meglio. Oggi i giocatori in mezzo al dell’Inter non sono stati all’altezza rispetto a quello che ci hanno abituato. Quel centrocampo di solito fa la differenza in tutte le partite. Oggi, tranne una giocato Henrikh Mkhitaryan, abbiamo visto poco. Marcelo Brozovic di solito tocca più palloni. Sicuramente il campo non aiutava, però, oggi è stato un po’ sottotono. Lautaro Martinez ha lottato molto di più degli altri. Ha aiutato l’Inter ma lui fa la differenza quando riceve la palla dentro l’area e oggi ne ha ricevute pochissime. Robin Gosens è, forse, il giocatore che ha fatto meglio. Con la gamba giusta e sempre pronto, ha creato anche qualche azione pericolosa. Lui ha dato un buon segnale all’allenatore dell’Inter». Così Valero conclude la sua disamina sui giocatori dell’Inter.