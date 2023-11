Marocchi: «Inter, Juventus fastidiosa! Battere Frosinone non scontato»

L’Inter alle 20.45 affronta il Frosinone a San Siro nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus, attualmente prima in classifica. Marocchi sottolinea proprio quanto la squadra di Di Francesco possa indurre a credere che sia tutto scontato: di seguito quanto dichiarato dall’ex bianconero a Sky Sport

ROSA E ROTAZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi vuole riprendersi la vetta della classifica ma per farlo deve battere la rivelazione Frosinone. Giancarlo Marocchi loda la rosa nerazzurra e il lavoro dell’allenatore piacentino: «Potrebbe fare rotazioni anche sbagliate Inzaghi ma finora ne ha sbagliate davvero poche. Sta valorizzando tutta la rosa, che è forte, perché il centrocampo e la difesa dell’Inter non ce li ha nessuno. Poi in attacco ci sono Thuram e Lautaro Martinez: lì ad un certo punto senza Arnautovic potevano sembrare un po’ corti, ma ci sono Dumfries e Dimarco che attaccano sempre. Quindi gli attaccanti sono sempre quattro».

PICCOLO DUBBIO – Marocchi poi mette in guardia l’Inter dal pericolo Sassuolo bis: «Certo, c’è una Juventus che è fastidiosa perché è lì a un punto. In più sei chiamato a battere il Frosinone che non è così scontato perché è bello sereno. A San Siro non hanno nulla da perdere. Ricordiamoci che l’Inter le vince tutte e ne ha persa solo una con il Sassuolo, proprio quella che non ti aspetti. C’è solo questo piccolo dubbio altrimenti sarebbe tutto scontato».