Mario Rui sulla corsa scudetto: «Inter grande squadra! La strada è lunga»

Mario Rui ha parlato della corsa scudetto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, come riportato dal sito ufficiale del Napoli. Il giocatore azzurro non esclude nessuno dalla corsa al titolo, tantomeno l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

STRADA ANCORA LUNGA – Mario Rui si gode il primato in classifica del Napoli, in coabitazione con il Milan, senza però dimenticare l’Inter e le altre big di Serie A: «Se per lo scudetto c’è anche l’Inter? Io credo che l’Inter sia una grande squadra ed è campione d’Italia. La strada per il campionato è lunga e sicuramente si possono inserire tutte le big del torneo».