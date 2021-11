Inter, domani primo allenamento verso il Milan! Vidal tenta Inzaghi – Sky

L’Inter è rientrata dalla trasferta di Champions League in Moldavia praticamente all’alba. Come rivelato da Matteo Barzaghi nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, solo domani ci sarà il primo vero allenamento in vista del Milan (QUI le ultime sui rossoneri). Intanto Vidal mette in difficoltà Inzaghi

RIENTRO TARDIVO – L’Inter è rientrata dalla trasferta vincente contro lo Sheriff solo nella notte. I lavori in vista del derby avranno inizio solo domani: «L’Inter è rientrata nella notte, stamattina non c’è stato nessun allenamento perché i giocatori sono rientrati praticamente all’alba. Al risveglio solo qualche terapia, poi sono andati a casa a riposare. Domani ci sarà il primo allenamento in vista del Milan».

TUTTO IN BALLO – Matteo Barzaghi sottolinea come la grande prestazione di Arturo Vidal in Champions League rimetta tutto in ballo: «C’è una questione interessate perché a centrocampo, dove Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono intoccabili, il terzo ruolo è stato ricoperto alla grande da Vidal contro lo Sheriff. Viene dunque da chiedersi se il cileno verrà riconfermato al derby oppure se l’assenza di Hakan Calhanoglu sia stato un indizio in vista della stracittadina. Con questo Vidal torna tutto in ballo».