Milan-Inter, Pioli punta sui più freschi: possibile riposo per Brahim Diaz – Sky

Milan-Inter è certamente la sfida più attesa della dodicesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro (QUI le ultime in casa nerazzurra). Manuele Baiocchini – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto sulle possibili scelte di Pioli, che rispolvera Ibrahimovic dal 1′ e non solo

STANCHEZZA – Milan-Inter è l’attesissima sfida della dodicesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45. Stefano Pioli rispetto alla sfida con il Porto ritrova dal 1′ tre big mentre potrebbe concedere un turno di riposo a Brahim Diaz: «Franck Kessié penso ci sarà negli undici titolari, ieri Pioli ha fatto scelte precise. Non solo ieri con il Porto, ma proprio in generale non ha mai fatto giocare il Milan più forte in senso assoluto ma il Milan più fresco e che gli dava maggiori garanzie. Vedremo dal 1′ Kessié, Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic ma ci sono tanti giocatori stanchi. Per esempio Brahim Diaz potrebbe avere un turno di riposo, dunque potrebbe esserci una possibilità per Rade Krunic dal 1′. E poi vedremo se Pierre Kalulu vincerà il ballottaggio con Fodé Ballo-Touré, non in perfette condizioni».