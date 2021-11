Milan-Inter, Pioli ritrova Florenzi dopo un lungo stop: lavoro in gruppo

Milan-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la dodicesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Mentre Inzaghi dirigerà il primo allenamento domani, Pioli ha iniziato oggi ritrovando in gruppo Alessandro Florenzi

SFIDA DI ALTO LIVELLO – Milan-Inter è certamente la partita più attesa della prossima giornata di Serie A. I rossoneri, primi in classifica con il Napoli, puntano ad allungare ancora di più sui nerazzurri, distanti 7 punti. La squadra di Simone Inzaghi, di contro, sembra aver trovato maggior equilibrio e viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo le tre vittore consecutive tra campionato e Champions League.

RITROVAMENTI – Mentre l’Inter darà inizio ai lavori in vista del derby solo domani, i rossoneri di Stefano Pioli sono subito tornati in campo dopo il match europeo con il Porto. Il tecnico, che ha perso Theo Hernandez per squalifica, ritrova in gruppo Alessandro Florenzi. L’ex Roma e Paris Saint-Germain torna dunque a lavorare sul campo dopo lo stop per un’operazione al ginocchio (vedi articolo).