Stramaccioni: «Brozovic ha tutto: ora è completo! La terza maglia all’Inter…»

Stramaccioni elogia Brozovic, che è il protagonista del momento per svariati motivi. L’ex allenatore dell’Inter, attualmente sulla panchina dell’Al-Gharafa, è intervenuto in collegamento su “Pomeriggio Sky Sport 24” insieme all’ex attaccante nerazzurro Cruz (vedi dichiarazioni)

FARO CROATO – L’intervento di Andrea Stramaccioni inizia con una battuta sull’ospite in collegamento, l’ex attaccante argentino: «Julio Cruz l’ho sempre messo tra i migliori centravanti dell’Inter, anche se per qualcuno può sembrare strano, ma per me è così». Poi Stramaccioni inizia la sua analisi sul centrocampista croato: «Marcelo Brozovic è un giocatore-chiave. Secondo me in Italia ha finito un percorso di maturazione e consacrazione, passando per una leadership indiscussa. Interpreta il vertice basso moderno oggi. A volte ci sono giocatori di grandissima qualità che lasciano qualcosina all’interdizione, invece lui ha tutto: gioco corto e gioco lungo! Brozovic è un giocatore preziosissimo. La coppia con Nicolò Barella è fondamentale: è il cuore dell’Inter! Diciamo che c’è un casting aperto per la terza maglia. In questo momento Hakan Calhanoglu lo vedo leggermente in vantaggio, ma se Arturo Vidal fa il Vidal è un giocatore pazzesco. A parte Luciano Spalletti, su Brozovic ci ha creduto anche lo stesso giocatore, che ha fatto un processo pazzesco giocando con altri grandi giocatori, anche in nazionale, come Luka Modric». Questo il pensiero di Stramaccioni su Brozovic.