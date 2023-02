Marinozzi: «Inter squadra da dentro o fuori, Inzaghi ha stravinto con Xavi»

Andrea Marinozzi ha analizzato la sfida tra Inter e Porto di questo mercoledì in Champions League. Il giornalista ha detto questo dagli studi di Sky Sport sulla partita dei nerazzurri.

ANALISI – Andrea Marinozzi ha analizzato in questo modo su Sky Sport la partita tra Inter e Porto di Champions League: «Vedo l’Inter leggermente favorita, le gare da dentro o fuori le ha giocate molto bene anche tatticamente. Penso alla doppia sfida con il Barcellona, soprattutto quella giocata a San Siro. Inzaghi ha stravinto il duello con Xavi, per questo lo vedo leggermente avanti. Il Porto però ha tantissime qualità, sono bravi a recuperare nonostante l’assenza di costante aggressione. Taremi è il perno, concretizza bene e lavora come Dzeko, lega i reparti e si abbassa benissimo per far salire la squadra. Vanno profondi sugli esterni, l’Inter deve stare attenta da quelle parti. I nerazzurri possono rendersi pericolosi comunque con i due esterni, il Porto difende stretto. Inzaghi ha dimostrato di essere bravo nel preparare questo tipo di partite. L’Inter è una squadra da dentro o fuori».