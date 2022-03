Marino: «VAR, il caso di Torino è eclatante. Scudetto, l’Inter ha i giocatori!»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso della trasmissione MSL voce ai protagonisti, ha detto la sua riguardo la lotta scudetto e il VAR, facendo riferimento a Torino-Inter.

IL VAR – Pierpaolo Marino parla dell’utilizzo della tecnologia e gli errori degli arbitri: «Pensavamo avesse fatto il suo rodaggio ma bisogna capire che il suo utilizzo, se dev’essere limitato, chiaramente va studiato meglio come meccanismo e nell’uniformità di giudizio. Il caso di Torino poi è molto eclatante, credo che l’AIA sia intervenuta. Bisogna fare dei chiarimenti in proposito, perché altrimenti si perdono anni di lavoro. Noi come società per prima abbiamo iniziato a chiedere sistemi per supportare le decisioni con immagini audiovisivi. Siamo assolutamente favorevoli al VAR ma va uniformato tutto».

LOTTA SCUDETTO – Marino conclude dicendo la sua riguardo la lotta al vertice in Serie A: «Come rosa e competitività hanno dei dettagli che fanno la differenza. L’Inter forse ha più giocatori, il Milan ha un’età media più bassa. Ma i tre organici sono lì per giocarsela, non vedo una favorita».