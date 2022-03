Lukaku, altra bocciatura: partirà ancora dalla panchina in Lille-Chelsea

Al Pierre Mauroy va in scena il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Lille e Chelsea. Scelta fatta dal tecnico degli inglesi, Tuchel, come all’andata solo panchina per Lukaku

L’ENNESIMA – Lille-Chelsea, si gioca il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Continua il momento no di Romelu Lukaku: Thomas Tuchel lo manda in panchina come all’andata e gli preferisce Christian Pulisic e Kai Havertz come coppia d’attacco. L’ex attaccante nerazzurro da quando è andato via dall’Inter non ha ancora trovato la stessa continuità e serenità che aveva a Milano. In Francia, si ripartirà dal 2-0 dello Stamford Bridge.