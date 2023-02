Marino: «Solidarietà a Marotta, difficile gestire situazione Skriniar»

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato del caso Milan Skriniar per l’Inter dai microfoni di Calcio Totale su Rai Sport. Solidarietà per il suo collega.

POTERE – Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha commentato in questo modo la situazione di Milan Skriniar con l’Inter su Calcio Totale di Rai Sport: «Oggi il potere degli intermediari è così dilagante che le società diventano depositarie del prestito del giocatore. Se tu fai il contratto di cinque anni e dopo due anni e mezzo ancora non hai rinnovato, sei già con la porta chiusa. Poi gli accordi di lavoro sono sfilacciati a favore dei giocatori, per cui è difficile gestire situazione con separati in casa. Io do ampia solidarietà al mio amico Marotta che ha sbagliato veramente poco. Noi che stiamo dietro la scrivania sappiamo che a volte la volontà dev’essere di entrambi, quindi i giocatori e gli agenti sono bravi a far scivolare la proprietà del cartellino in altre mani»