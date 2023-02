Collovati: «Skriniar non è insostituibile. Le società non devono impaurirsi»

La situazione di Milan Skriniar non è delle migliori in casa Inter. Il difensore è promesso sposo del PSG, Fulvio Collovati ha commentato in questo modo il caso su Calcio Totale, programma di Rai Sport.

SOSTITUIBILE – Milan Skriniar andrà via a luglio, in direzione Parigi. Fulvio Collovati ha espresso la sua opinione su Calcio Totale sul caso per l’Inter: «Le società non devono impaurirsi se Skriniar o un altro vanno via. Di giocatori fondamentali c’erano solo Maradona, Platini. Lo ha dimostrato il Napoli quest’anno, i tifosi si strappavano i capelli per la cessione di Koulibaly. La società ha pescato bene sul mercato, per cui queste devono tornare a crearsi dei propri diritti e non lasciarli ai giocatori. L’Inter ha due centrali: bisogna capire se Inzaghi rimarrà o si passerà alla difesa a quattro. Se c’à la difesa a tre i centrali in questo momento sono de Vrij o Acerbi, quindi non puoi sostituire Skriniar con Baschirotto. Giocatori come lo slovacco non sono insostituibili».