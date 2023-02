Marianella: «Skriniar? Nessuna colpa dell’Inter! Mi aspettavo mossa PSG»

Skriniar alla fine è rimasto all’Inter e, stando alle dichiarazioni di Inzaghi e Marotta, giocherà regolarmente da qui a fine stagione pur sapendo che andrà al PSG. Di questo ha parlato Marianella a Sky Sport 24.

CESSIONE INEVITABILE – Massimo Marianella avrebbe venduto Milan Skriniar la scorsa estate al PSG: «Di fronte a certe cifre i giocatori devono partire. Lì non c’è nessuna colpa della società: lì è la volontà del giocatore, che probabilmente in estate ha fatto intendere che avrebbe rinnovato. Poi alla fine il suo agente e lui hanno preferito altre soluzioni. L’Inter in questo non ha nessuna colpa: ha offerto il contratto, l’ha alzato secondo i livelli massimi dello spogliatoio, ha fatto di tutto per convincerlo e gli ha regalato la fascia da capitano. Più di così l’Inter non poteva fare: ha fatto il massimo. Mi aspettavo che il PSG alla fine, per volere subito Skriniar, avrebbe fatto un’offerta dicendo magari al giocatore e al suo entourage che i soldi glieli dava lo stesso».