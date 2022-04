Marianella: «Inzaghi lavoro straordinario! Milan meno forte dell’Inter»

Marianella elogia quanto fatto da Inzaghi nella sua prima stagione all’Inter. Il giornalista, ospite di 23 su Sky Sport 24, sostiene inoltre che i nerazzurri siano più forti del Milan.

IN PANCHINA – Ecco l’analisi di Massimo Marianella: «Questo è stato in Serie A il campionato soprattutto degli allenatori, dove in tanti hanno fatto benissimo. Secondo me sta facendo un miracolo Stefano Pioli con il Milan, che per me è meno forte di questa Inter e sta battagliando. C’è Simone Inzaghi, con Vincenzo Italiano, per la Panchina d’oro: ha fatto un lavoro straordinario. Ha già vinto un trofeo, è in finale di Coppa Italia ed è forse la testa di serie numero uno in Serie A. È arrivato in un momento di ricostruzione, andati via Antonio Conte e giocatori importanti. L’Inter doveva tagliare, si parlava di cento-duecento milioni in due anni e arriva un allenatore nuovo che fa uno step superiore rispetto alla sua carriera. Secondo me ha fatto un lavoro straordinario».

IL GRANDE EX – Domani Inter-Roma sarà la partita di José Mourinho. Marianella traccia un profilo: «È un personaggio che vive e soprattutto regala tante emozioni. Quando vivi di emozioni le incarni e le riesci a rappresentare, nessuno meglio di lui. Io sottolineo che, a parte il periodo al Real Madrid dove ha vinto meno di quanto pensava, ha vinto ovunque e tanto: è una carriera incredibile, è nella storia del calcio. Ha tutta una serie di record straordinari che ha riscritto su panchine diverse».