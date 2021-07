Marianella esalta le qualità di Barella, che oggi sarà protagonista in Italia-Spagna. Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, paragona il giocatore dell’Inter a Gerrard, colonna del Liverpool per anni e ora manager dei Rangers.

FRA I MIGLIORI – Massimo Marianella ha tante buone parole per Nicolò Barella: «Centrocampista completo, moderno. Per un paragone mi viene in mente, come dinamica, Steven Gerrard: è quel tipo di giocatore, che si inserisce e crea per gli altri. È il centrocampista dei sogni per tanti: uno così oggi è difficile giocarlo. Credo che la partita si giocherà a centrocampo, perché purtroppo per noi il reparto migliore della Spagna è quello».