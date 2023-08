Marelli: «Juventus-Bologna? Episodio rigore come in Torino-Inter!»

Luca Marelli esprime la propria opinione sul clamoroso calcio di rigore non concesso al Bologna nella sfida contro la Juventus. L’ex arbitro, nel corso della trasmissione di Dazn, paragona l’episodio a quello verificatosi in un match dell’Inter lo scorso anno.

NESSUN DUBBIO – Luca Marelli condanna la svista arbitrale in Juventus-Bologna, accostandola a quella di una partita dell’Inter della passata stagione. Così l’ex arbitro opinionista di “Sunday Night Square”: «Posso anche giustificare l’errore in campo perché può capitare di avere una visuale sbagliata o avere un angolo di visuale che non permette di vedere l’episodio, anche se l’arbitro era in buona posizione. Ma non può essere condonato il VAR, che aveva tutti gli elementi per poter intervenire. Vero che questo è stato probabilmente un episodio visto e valutato dall’arbitro, ma non è un episodio grigio. Su questo nessuno può avere dubbi: è chiaramente un episodio da calcio di rigore, accompagnato anche da un cartellino rosso. Questo è un errore del Varista. Ne sono capitati pochi negli anni scorsi di episodi così chiari che portavano ad un calcio di rigore. Quasi sempre erano interpretazioni sul quale il VAR non può intervenire. Di episodi come questo mi ricordo Torino-Inter con Belotti-Ranocchia. Non me ne vengono altri. Questo di Juventus-Bologna è gravissimo ed entra nella top tre dell’epoca VAR».