Bergomi: «San Siro spietato, Correa non ce l’ha fatta. Sanchez…»

Bergomi non ha dubbi sulle difficoltà rilevate da Joaquin Correa durante la sua esperienza all’Inter. Poi dice la sua su Sanchez

SORPRESO − Lo Zio Beppe Bergomi sull’arrivo di Sanchez e il concomitante addio di Correa: «Spietato il pubblico di San Siro quando ti prende di mira, ma non ci vuole tanto per riprendertelo tipo con una scivolata, una corsa in più. Correa non ce l’ha fatta. Sanchez? Mi ha sorpreso, non si sono lasciati bene. Era la quarta punta, è andato via con la buonuscita. Lo scorso anno ha fatto 14 gol, buona stagione. L’Inter ci guadagna perché ha carisma e talento, ma deve accettare di essere riserva. Arnautovic, tante volte pensi sempre ad un certo tipo di attaccanti e magari alla fine vai prendere un giocatore funzionale alla squadra».