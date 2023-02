Marelli: «Nel gol di Lukaku rischio di bis dopo Monza. Tempismo sbagliato»

Luca Marelli, ex arbitro, ha dato la spiegazione di alcune delle decisioni arbitrali più discusse della partita tra Inter e Milan. L’opinionista ha chiarito tutti i dubbi più importanti sul canale Youtube di Dazn.

RIGORE – Luca Marelli ha chiarito le questioni più discusse della partita tra Inter e Milan sul canale Youtube di Dazn. L’ex arbitro ha parlato prima del contatto Edin Dzeko-Matteo Gabbia, dicendo: «L’ho detto anche ieri in diretta che non ci può essere revisione del Var, la dinamica dell’episodio è semplice. Questo è un contatto alto, leggera spinta con due mani di Gabbia su Dzeko. Massa aveva la visuale totalmente libera e ha giudicato dal campo. Valutazione sua, non c’è contatto basso e Dzeko cade perché cerca il contatto. Questi rigori non vengono mai fischiati, è un’indicazione visto che erano troppi i rigori fischiati negli anni precedenti. Se Massa avesse fischiato il Var non avrebbe cambiato la decisione, ma sarei stato molto sorpreso».

GOL ANNULLATO – L’ex arbitro ha poi commentato il gol annullato a Romelu Lukaku: «Se due giocatori si trattengono è meglio lasciar correre. Qui Lukaku trattiene più evidentemente Thiaw, ma se avesse convalidato il gol non ci sarebbero state sorprese. Massa ha preso la decisione giusta, perché altrimenti si lascerebbe troppo spazio agli attaccanti contro i difensori. L’arbitro ha fischiato prima che il pallone fosse tirato, secondo me è sbagliato. Rischi di fare il bis dell’episodio di Monza, meglio aspettare la fine dell’azione e poi decidere».