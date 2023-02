Lukaku, gol annullato e altro errore arbitrale: Inter ancora penalizzata

La vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan è caratterizzata da un altro grave errore arbitrale ai danni dei nerazzurri, l’ennesimo delle ultime partite

GOL REGOLARE – Un grave errore di Massa in Inter-Milan ha impedito ai nerazzurri di vivere i minuti finali con tranquillità. Il gol di Romelu Lukaku, infatti, era decisamente regolare dal momento che la trattenuta è decisamente poco marcata ed effettuata da entrambi. Ma l’errore più grave, così come in occasione del gol annullato a Monza a Francesco Acerbi, è il non aver lasciato giocare fino a fine azione. Impedendo così di fatto al VAR di intervenire e di ricontrollare. Con il gol che, con ogni probabilità, sarebbe anche stato convalidato decretando così il 2-0 finale. Tutto passato in fanteria, data la vittoria.

SFILZA DI ERRORI – Ma il gol annullato a Romelu Lukaku in Inter-Milan è soltanto l’ultimo di una lunga sfilza di errori che da una serie di partite continuano a penalizzare i nerazzurri. A partire dal sopra citato gol annullato contro il Monza, passando per l’espulsione non data al Verona nella sfida di San Siro, ma anche contro la Cremonese con la spinta su Dzeko in area di rigore non ravvisata. Solo per citarne alcuni. Insomma, un’Inter più forte anche degli arbitri, ma sarebbe ora di metterci una pezza.