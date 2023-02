VIDEO – I momenti migliori della vittoria dell’Inter sul Milan! Emozioni

L’Inter ha vinto proprio ieri il Derby di Milano per la prima volta in campionato con Simone Inzaghi in panchina. Il club nerazzurro ha pubblicato su Youtube il video della partita, proponendo i momenti migliori della gelida notte di San Siro.

EMOZIONI – Emozioni a non finire per il secondo Derby vinto nel giro di due settimane. Il primo ha portato la Supercoppa Italiana, questo ha confermato la supremazia territoriale dell’Inter ai danni del Milan. Il club nerazzurro ha pubblicato su Youtube il video con i momenti migliori del match, compreso ovviamente il settimo gol contro i rossoneri di Lautaro Martinez.