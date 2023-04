Marcolin: «Inter, Lukaku l’arma perfetta! Brozovic riprenda le certezze»

A pochi minuti dall’inizio di Inter-Fiorentina (vedi formazioni) Marcolin ha parlato della condizione delle due squadre e, in particolare, di Brozovic e Lukaku. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Dazn.

RITORNI – Dario Marcolin è intervenuto nel pre-partita di Inter-Fiorentina nel corso della trasmissione di Dazn. Di seguito il pensiero dell’ex calciatore sulle due squadre: «L’Inter deve cercare di partire forte e pressare alto, ma questa è una cosa che fa già. Di fronte trova una Fiorentina che sta giocando molto bene. La squadra di Italiano ha trovato l’equilibrio tra attaccare in massa e giocare compatti. L’Inter deve stare attenta sapendo che la Fiorentina è una squadra che riparte. La stanchezza dei viaggi per la Nazionale è un’occasione per Simone Inzaghi per rivedere Joacquin Correa in verticale con Romelu Lukaku. Quel terzo posto in campionato fa la differenza in negativo, numeri che non eravamo abituati. Acerbi è stato molto sincero e ha capito il momento. Dietro al Napoli doveva esserci l’Inter. Attraverso le prossime prestazioni la squadra di Inzaghi deve far capire di poter risalire. Marcelo Brozovic ha accusato la presenza di Hakan Calhanoglu? Quando non giochi da tanto tempo nel tuo ruolo e vedi un giocatore che sta facendo bene perdi un po’ gli appoggi sicuri, si perdono delle certezze come il fatto di sentirsi leader all’Inter. Oggi Brozovic deve lavorare per riprendere quelle certezze. In questa partita deve fare la differenza e la sua qualità deve venir fuori. Lukaku come guadagna la condizione fisica ritroverà anche il vero se stesso. Lo sta facendo ultimamente e la nazionale lo ha aiutato a presentarsi oggi gasato e a mille. Lui vuole giocare adesso e anche col Benfica ed essere determinante per l’Inter. La sua testa, insieme a quelle che sono le esigenze dell’Inter oggi, può essere un’assemblaggio perfetto per Inzaghi».