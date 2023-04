Marotta: «Lukaku attaccato alla maglia. Tornerà al Chelsea»

Giuseppe Marotta ha commentato ai microfoni di Dazn la partita che si giocherà tra poco tra Inter e Fiorentina a San Siro.

SQUADRA – Giuseppe Marotta ha parlato in questo modo dell’Inter e dei prossimi impegni: «Questa è stata una settimana in cui tanti erano in nazionale e ciò ha portato dispendio psico-fisico anche per i viaggi. Il gruppo si è ricompattato giovedì e oggi le scelte di Inzaghi sono state condizionate dall’attività dei nostri giocatori. Sicuramente possono stare tranquilli, c’è sempre però la volontà dei giocatori. In questo momento ho chiesto di rimanere concentrati al finale di stagione, non pensando a rinnovi o trattative. La posta in palio è grande, sarà gratificante e c’è voglia di fare bene. L’attaccamento alla maglia di Lukaku è 10 su 10, il giocatore però è in prestito e tornerà al Chelsea. Oggi è prematuro parlarne, non dobbiamo solo noi decidere il suo destino. Spero che le prestazioni siano confortanti e che diano apporto fondamentale alla squadra. Sono sorpreso in parte per Conte, ma non conosco le dinamiche e non posso dare valutazioni».