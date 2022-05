Marcolin: «L’Inter ci ha sempre creduto! Pressione al Milan? Il contrario»

Marcolin non crede che il 4-2 di ieri dell’Inter all’Empoli possa creare problemi al Milan in vista della partita di domani a Verona. L’ex centrocampista, parlando a DAZN, segnala comunque il carattere della squadra di Inzaghi.

LA GRANDE RIMONTA – Dario Marcolin dà un giudizio di quanto avvenuto ieri in Inter-Empoli: «Ci sono due fasi da analizzare. L’approccio dell’Inter, che è stato sbagliato: un po’ leggero, perché pensi di giocare in casa con l’Empoli che è tutto facile e invece no. Poi la risposta, la reazione, la voglia della squadra spinta dalla gente: ci ha sempre creduto, ha sempre macinato gioco e attaccato con tanti uomini. Avevo la reazione che tornasse in partita immediatamente. Pressione messa al Milan in vista di Verona? Io credo che possa portare più concentrazione. L’attesa ti logora, ma ti mette concentrazione».