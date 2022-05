Lukaku fa i primi gol della nuova proprietà Chelsea, ma becca il pari al 97′!

A meno di ventiquattro ore dall’annuncio del cambio di proprietà al Chelsea (vedi articolo) è Lukaku a segnare i primi gol del post-Abramovich ai Blues. L’ex Inter fa doppietta in pochi minuti ma il Wolverhampton raggiunge il 2-2 al 97′.

RIECCOLO – È Romelu Lukaku a segnare i primi gol della nuova era del Chelsea, ma non basta per vincere. Lo fa con Todd Boehly, uno dei proprietari subentrati a Roman Abramovich, in tribuna a Stamford Bridge. Contro il Wolverhampton, nella terzultima giornata di Premier League, l’ex Inter sblocca la situazione al 56′ con un rigore da lui stesso procurato. Due minuti dopo, su suggerimento di Christian Pulisic, raddoppia con un destro da fuori area. Francisco Trincao al 79′ accorcia, rendendo infuocato il finale. Sono sei minuti di recupero, poi allungati, e proprio al 97′ su cross dalla destra la difesa londinese si fa fregare dal colpo di testa di Conor Coady. Si continua a parlare di ritorno all’Inter per Lukaku, ma intanto Thomas Tuchel lo ha rilanciato titolare nell’esordio della nuova proprietà, reso amaro dal finale.