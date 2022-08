Marchetti: «Sanzioni Uefa? Inter e Roma già in contatto! Questione di liste»

Luca Marchetti, in collegamento su Tmw radio, ha parlato delle possibili sanzioni Uefa che potrebbero arrivare a Inter e Roma. Il giornalista spegne le preoccupazioni a tal proposito

SANZIONI UEFA − Marchetti spiega la situazione sulle possibili sanzioni della Uefa verso l’Inter e non solo (vedi articolo): «Non credo che ci siano novità perché già Inter e Roma stavano parlando con la Uefa per rientrare nel Fair Play Finanziario. Ci sono delle conversazioni tenute tra i club. Era il vecchio settlement agreement, dovrebbe essere una cosa simile probabilmente legata alla questione delle liste per l’Europa. Cosa è cambiato? A: Il FFP non c’è stato negli ultimi 2 anni causa Covid-19; B: è diventato più stringente e oggettivo per evitare disparità tra i club. Non dovrebbero però esserci sperequazioni importanti».