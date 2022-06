Marchetti: «Lautaro Martinez internazionale, idem Dybala! Vice Gosens…»

Luca Marchetti si è espresso su Lautaro Martinez e Dybala, in gol entrambi in Italia-Argentina. Poi qualche considerazione sul vice Gosens e Mkhitaryan

ATTACCO − Marchetti si pronuncia sulle strategie offensive dell’Inter: «Lautaro Martinez è un giocatore internazionale e fa bene l’Inter a considerarlo incedibile. Dybala idem e sempre l’Inter che lo corteggia prova a tenerlo sempre caldo, sapendo che ora non è nelle condizioni di poter chiudere anche perché ha ancora aperta la possibilità di un ritorno di Lukaku».

ALTRI MOVIMENTI − Continua così Marchetti: «Dopo l’addio di Perisic la strategia è lanciare definitivamente Gosens dopo il periodo di apprendistato e puntare su giovani. Il nome su cui in questo momento è concentrata la dirigenza nerazzurra è Bellanova che il Cagliari ha appena riscattato dal Bordeaux. Intanto sempre a Milano aspettano il sì definitivo (anzi la firma) di Mkhitaryan. L’alternativa è sempre la Roma. Nelle scorse settimane i giallorossi hanno proposto al giocatore un contratto di un anno più un’altra stagione a 3,5 mln più bonus (ogni 15 partite per un massimo di 4,1) con rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle partite stagionali e se i giallorossi si qualificano in Europa».

Fonte: Tuttomercatoweb − Luca Marchetti