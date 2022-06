De Santis: «Futuro Dybala? L’Inter è la prima squadra! Tandem argentino»

Lorenzo De Santis, su Tmw radio, si è concentrato sul futuro di Paulo Dybala. La Joya, dopo aver lasciato la Juventus, potrebbe approdare all’Inter

MERCATO − De Santis si esprime sul calciomercato che sta per entrare nel vivo: «Sarà un mercato in cui girano tante facce argentine. Una su tutte quella di Dybala che potrebbe fare gola a molti. La prima squadra è l’Inter, che tra l’altro potrebbe giocare in coppia con Lautaro Martinez. Un altro giocatore è Simeone, che dopo questa stagione potrebbe ricevere offerte dalla Spagna».