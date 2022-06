Lukaku pronto a dimezzarsi l’ingaggio! Ora serve fretta e diplomazia – CdS

L’Inter, in vista della prossima stagione, punta due obiettivi da top club europeo: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Per quanto riguarda il secondo, il belga sta facendo di tutto pur di tornare. Ecco come sta la situazione.

SITUAZIONE – L’Inter ha bisogno di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi cercando di prendere quelle pedine giuste senza fare follie. Ed è per questo che l’operazione Romelu Lukaku viene portata avanti da tempo e con pazienza. Il giocatore, di fatto pentito di essere andato al Chelsea, è disposto, come spiega il Corriere dello Sport, a dimezzarsi lo stipendio attuale pur di tornare. Questo è quanto è emerso dopo l’incontro tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra di martedì. Cosa serve ora? Serve diplomazia con il Chelsea per convincere il club inglese a lasciarlo andare ma anche un pizzico di fretta visto che, se si vuole usufruire del Decreto Crescita, tutto dovrà essere ultimato entro giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno