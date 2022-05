Marchetti: «Inter offuscata quando in difficoltà. Milan no e non si lamenta!»

Marchetti, esperto di mercato, dagli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo i problemi accusati in stagione da Milan e Inter, con delle differenze.

MOMENTI DIFFICOLTÀ – Luca Marchetti fa delle differenze tra Milan e Inter e i problemi accusati in questa stagione: «In alcuni momenti di difficoltà l’Inter si è mostrata un po’ offuscata, cosa che invece non è mai successo al Milan che non si è mai lamentato degli assenti. Anche quando in difesa giocavano Gabbia e Kalulu, c’è sempre stata fiducia in questo gruppo. La dirigenza è sempre stata chiara anche sul mercato. L’Inter ora dovrà giocare contro il Cagliari in piena lotta salvezza».