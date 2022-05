Juventus-Inter, tifosi nerazzurri e della Lazio insieme per coreografia – TS

In vista di Juventus-Inter la tifoseria nerazzurra sta preparando un’importante coreografia: a supporto ci saranno anche i tifosi della Lazio

COREOGRAFIA – Juventus-Inter si giocherà non solo in campo ma anche sugli spalti. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i supporters nerazzurri stanno preparando, in vista del match dell’Olimpico, una gigantesca coreografia. Ad aiutarli, spiega il quotidiano, ci saranno anche i tifosi della Lazio, storicamente gemellati con la tifoseria nerazzurra. Gli ultras delle due squadre si sono dati appuntamento a Ponte Milvio: da lì partirà un corteo che li condurrà allo stadio Olimpico dove verrà esposta la speciale coreografia.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini