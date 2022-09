Marchegiani: «Lautaro Martinez gol bellissimo, c’è tutto! Cinque caratteristiche»

Marchegiani, più che il gol di Barella, vede in quello di Lautaro Martinez la perla di Inter-Cremonese di martedì. L’ex portiere ne ha parlato nel corso della trasmissione Sky Calcio Club.

IL GIOIELLO – Luca Marchegiani dà un giudizio del gol di Lautaro Martinez in Inter-Cremonese: «Bellissimo perché c’è tutto. C’è la velocità, la determinazione, la caparbietà, la furbizia e la forza, perché con questa corsa contro l’avversario lo manda fuori tempo e si crea lo spazio per portarsi la palla sul sinistro. Poi, ancora una volta, calcia benissimo. La cosa più importante per un attaccante è saper calciare in porta: lui calcia benissimo, destro e sinistro. Anche il gol che ha fatto due settimane fa contro lo Spezia bellissimo».