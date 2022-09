Graziani: «Barella pilastro Inter e Italia, ma non può giocare sempre da 8!»

Ciccio Graziani ha risposto ad una domanda su Barella, autore di un gol e di un assist di Inter-Cremonese. L’ex giocatore non ha dubbi sull’importanza del centrocampista sardo anche per l’Italia

NESSUN DUBBIO − Da Radio Sportiva, Graziani ha ragionato su Niccolò Barella: «Barella è un giocatore importante per l’Inter e per la Nazionale non ci sono dubbi. Poi se qualcuno pretenda che lui possa giocare sempre da 8 ha sbagliato indirizzo. Qualche volta anche a lui capita di sbagliare la partita però Barella all’Inter e nell’Italia è un titolare fisso, un pilastro. Ci si augura che possa andare in contro ad una stagione bella sia per lui che per la squadra in cui gioca».