Bergomi: «Acerbi paga situazione particolare anche con l’Inter. Ma fa due ruoli»

Bergomi promuove il possibile arrivo di Acerbi all’Inter, da concretizzarsi entro le 20 di oggi. A Sky Calcio Club l’ex difensore mostra apprezzamenti nei confronti del giocatore in uscita dalla Lazio.

LA GRANA – Giuseppe Bergomi spera che non ci siano pregressi: «Francesco Acerbi sta pagando una situazione un po’ particolare, intanto con la tifoseria della Lazio. Purtroppo anche nella tifoseria dell’Inter non è visto molto bene: non tanto perché ex Milan, ma per quello che è successo l’anno scorso nella partita forse decisiva per lo scudetto, dove sul gol di Sandro Tonali c’è quell’errore e quel mezzo sorriso, con Adam Marusic che ringhia verso di lui. Lì si è creata questa situazione. Invece io lo ritengo, oltre che un nazionale, un giocatore che può fare due ruoli: sia il terzo di sinistra sia sostituire Stefan de Vrij, che è l’unico che in questo momento non ha un sostituto. Poi a me Acerbi sembra un bravo ragazzo, quindi vado oltre tutte queste situazioni che sta vivendo».