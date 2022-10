Marchegiani: «Inter, Fiorentina in parità circa 14′. C’era una sensazione!»

Luca Marchegiani ha analizzato le vittorie di Inter, Milan e Juventus concentrandosi particolarmente su quella dei nerazzurri al Franchi contro la Fiorentina. Notata una particolarità

VITTORIE DIVERSE − Così Marchegiani, a Sky Sport, commenta i successi delle tre big: «In questa giornata finalmente si è segnato tanto, si stava segnando poco rispetto alle scorse stagioni. I 4 gol segnati da Inter, Milan e Juventus hanno significato nella misura in cui rappresentano una crescita delle squadre. Più facili le gare di Milan e Juventus che hanno vinto convincendo e con largo maggiore, è un vantaggio. Diversi i 4 gol dell’Inter, partita differente. La Fiorentina è stata in pareggio circa 14′ quindi la sensazione è che l’Inter gestisse un po’ per poi voler trovare il gol quando volesse. Anche se alla fine il gol è arrivato in modo casuale».