Infantino: «Inter, che la vendano o meno c’è solo una cosa che importa»

Presente ad Auckland per il sorteggio del Mondiale Femminile, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha rilasciato una breve dichiarazione sull’Inter, squadra per cui fa il tifo.

FEDE NERAZZURRA – Negli studi di Rai Due, durante 90esimo Minuto, è andato in onda un curioso video. Protagonista Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha ribadito la sua fede per l’Inter. Con anche un commento sulla situazione della società: «Sempre forza Inter! Non so se venderanno la società, ma che lo facciano o meno l’importante è che si vinca».