Marazzina: «Inter, manca un riferimento in società. Skriniar giocherà»

Massimo Marazzina, ospite di Sportitalia, ha parlato delle difficoltà dell’Inter in questa stagione soffermandosi anche sui problemi societari. L’ex calciatore ha poi detto la sua sulla gestione di Milan Skriniar in questi ultimi mesi in nerazzurro.

NESSUN ALIBI − Massimo Marazzina ha parlato delle difficoltà dell’Inter di questa stagione esprimendo un suo pensiero anche sui problemi societari: «Io sono stato giocatore però alla fine è vero che i problemi societari li puoi sentire ma non possono essere sempre un alibi. Io comunque vado in campo e gioco per me stesso. Non penso al fatto che ho problemi e questo quando vai ad allenarti non inficia. La precarietà dell’Inter forse sta più nel fatto di non avere un punto di rifermento in società. Una persona con cui tu possa andare a parlare o confrontarti in maniera forte. Poi i problemi societari è chiaro che influiscono».

UTILIZZO ASSICURATO − L’ex calciatore ha poi parlato della gestione di Milan Skriniar da parte della società in questo finale di stagione. Le sue parole: «Io penso che Skriniar giocherà. La sua situazione è diversa da quella di Zaniolo. La fascia forse potevano lasciargliela, ma non penso che quello sia il problema».