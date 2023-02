Perin: «Con l’Inter non una vendetta! La prepareremo come le altre gare»

Perin ha parlato al termine della vittoria della Juventus sulla Lazio che è valsa la semifinale con l’Inter in Coppa Italia. Perin non vuole sentire parlare di rivincita o vendetta

NO RIVINCITA − Ai microfoni di Canale 5, Mattia Perin parla dopo Juventus-Lazio di Coppa Italia: «Penso che il passato non conti più, cerchiamo di vivere nel presente. Contro l’Inter sarà una grande partita, è il Derby d’Italia, una delle partite più importanti del calcio italiano. Ma non deve essere approcciata come una vendetta o una rivincita. Quando arriverà la prepareremo come tutte le partite che dovremo preparare. Solo così possiamo dare continuità ai risultati e alle prestazioni».