Allegri: «Corsa Champions League? L’Inter non avrà problemi! Le altre…»

Allegri ha espresso il suo parere sull’avvincente corsa Champions League con cinque squadre racchiuse in pochi punti. L’Inter, a detta sua, non avrà problemi

CORSA CHAMPIONS LEAGUE − In conferenza stampa, Max Allegri dice la sua sulla lotta dei primi quattro posti: «Lì è 1, X, 2. L’Inter non avrà problemi a rimanere nelle prime 4, Milan, Lazio, Roma e Atalanta han 25% di probabilità. La Lazio gioca bene. Oggi è stata una buona gara, siamo stati bravi a non concedergli campo. Se li scateni han grande tecnica».