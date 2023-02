Capuano: «Precarietà Inter ha pesato sui calciatori, gestione complicata»

Giovanni Capuano, ospite di Sportitalia, ha parlato dei problemi societari dell’Inter e del peso che hanno avuto sulla squadra. Il giornalista ha poi espresso un pensiero sulla gestione di Milan Skriniar nello spogliatoio e sulle possibili cessioni di lusso in estate

PRECARIETÀ SOCIETARIA − Giovanni Capuano parlato di come le difficoltà societarie dell’Inter hanno influito sui risultati in Serie A. Le sue parole «Quest’anno il problema societario dell’Inter è iniziato con il mercato estivo. L’Inter è una grande squadra e non c’è l’abitudine a trascorrere tutta l’estate sul mercato. Queste cose qui succedono in una provinciale in una piccola. In una grande si fanno i piani. I nerazzurri hanno pagato questa sorta di precarietà a inizio stagione. Prima ha messo sul mercato Bastoni che poi ha detto di non voler andare via. Poi ne hanno messo un altro ma a cinque giorni dalla fine lo hanno tolto per andare a trattare il rinnovo. Rinnovo che poi ovviamente non arriva. Le grandi squadre devono costruire diversamente. Io credo che la precarietà societaria dei nerazzurri sia questa».

GESTIONE COMPLICATA − Il giornalista ha poi detto la sua sulla gestione della società del rapporto di Milan Skriniar con il resto della squadra: «Io non so oggi quanto faccia bene dentro l’ambiente Inter che quello che era il capitano andrà via a parametro zero. Che un altro deve andare e forse diventeranno due con uno che dovrà partire entro il 30 giugno per questioni di bilancio. E parlo di big come Brozovic che fino a ieri era intoccabile. Inoltre ci sono giocatori in scadenza nel 2024. Poi sicuramente Marotta, Ausilio e Inzaghi sono bravi e riusciranno a tenere separati i due piani».