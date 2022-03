Marani: «Scudetto? Inter unica che lo perderebbe in tutti i sensi! Le altre…»

L’Inter vede la vetta della classifica allontanarsi. Ieri l’1-1 contro la Fiorentina e le vittoria di Milan e Napoli mandano i nerazzurri a -6 dalla vetta rossonera. Ecco il pensiero di Matteo Marani a Sky Sport sulla corsa scudetto.

SCONFITTA – L’Inter ha tutta la pressione del mondo addosso. I nerazzurri hanno pareggiato 1-1 contro la Fiorentina ieri e ora la vetta, occupata dal Milan, dista 6 punti (una gara in meno). Ecco il pensiero di Matteo Marani a Sky Sport sulla corsa scudetto. «L’Inter deve sfruttare la pausa, far riposare qualche giocatore, nonostante gli impegni delle nazionali. Non so quanto incida la turnazione di Inzaghi: l’anno scorso Conte fece simile, ma Inzaghi forse doveva gestire meglio. L’Inter, tra le altre squadre, è l’unica che perderebbe questo campionato. Le altre non hanno questa pressione. Ora l’Inter ha tutto il peso addosso e Inzaghi, assieme alla società, devono essere brave ad uscirne. Il Milan sta molto bene dal punto di vista mentale e di convinzione. E’ una squadra che vince facilmente anche fuori casa. Il Milan si è ritrovato con Tomori e Kalulu in difesa senza Kjaer eppure Pioli ha trovato la quadra nonostante le poche alternative. Non avere alternative Brozovic è un problema. Nessuno lo ha sostituito come dovrebbe».