Sensi: «Italia-Macedonia del nord diversa dal Venezia. Sarà decisiva»

L’Inter ieri ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina. Un risultato che allontana i nerazzurri dalla vetta della classifica. Ma tutto non è perduto. Intanto, prima di Venezia-Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il centrocampista Stefano Sensi.

RESPONSABILITA’ – All’Inter, probabilmente, un Sensi in mezzo al campo avrebbe fatto comodo visto come gli interpreti hanno reagito quando sono stati chiamati a sostituire Brozovic. Il centrocampista ora è alla Sampdoria e lotta per salvare i blucerchiati. Intanto però è arrivata anche la chiamata di Roberto Mancini con l’Italia per i playoff mondiali. Poco fa ha parlato a Sky Sport Sensi, ecco le sue parole. «Responsabilità oggi e con l’Italia? Non la chiamo responsabilità. Quella col Venezia è una partita decisiva per noi e sarà importante entrare in campo con determinazione. La Nazionale è diverso: lì sì che sarà decisiva. I tifosi ci danno grande carica e stimolo, ci hanno dato anche accoglienza in stazione speciale. Deve essere un punto di forza».